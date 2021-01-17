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Яя Туре: Клопп вывел огромное количество игроков на пик. Он - гений!
Будущий тренер "Олимпика" оценил работу немецкого специалиста
Экс-хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре поделился мыслями насчет главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
"Тренеры, с которыми я сталкивался по ходу своей карьеры, помогали мне извлекать из себя лучшие качества. Жан-Марк Гийю заметил мой талант, отправил меня в академию и теперь, выиграв четыре награды лучшему африканскому игроку года, я являюсь одним из лучших африканских футболистов в истории.
Роберто Манчини показал веру в то, что я могу играть в центре полузащиты и быть лидером для "Манчестер Сити". Без них я не достиг бы того, что имею. Помогать игрокам прогрессировать так, как это делали они, – вот что вдохновляет меня на тренерскую деятельность. Только лучшие тренеры способны на это.
Посмотрите на Юргена Клоппа – он гений! Он вывел огромное количество игроков на пик: Садьо Мане, Мо Салах, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон. Все они пришли в "Ливерпуль" просто хорошими игроками, но сейчас они выделяются. А я еще не говорю о многих игроках из академии клуба", – рассказал Туре.
Напомним, ивуариец вскоре
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