Озил попрощался с игроками Арсенала. Месут пройдет медосмотр в Фенербахче

Английское издание Sky Sports сообщает, что атакующий полузащитник лондонского "Арсенала "Месут Озил в ближайшее время покинет клуб.

Немецкий хавбек попрощался с партнерами по команде и работниками клуба. 32-летний игрок вскоре прибудет в Турцию, где должен пройти медицинское обследование в "Фенербахче".

Озил не попадал в состав "пушкарей" с марта 2020-го года. А на текущий сезон АПЛ и Лиги Европы главный тренер "Арсенала" Микель Артета даже не включил Месута в заявку.