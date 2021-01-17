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Озил попрощался с игроками Арсенала. Месут пройдет медосмотр в Фенербахче

Англия
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Месут не играл с марта. Красивого ухода не получилось...

Озил попрощался с игроками Арсенала. Месут пройдет медосмотр в Фенербахче
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Английское издание Sky Sports сообщает, что атакующий полузащитник лондонского "Арсенала "Месут Озил в ближайшее время покинет клуб.

Немецкий хавбек попрощался с партнерами по команде и работниками клуба. 32-летний игрок вскоре прибудет в Турцию, где должен пройти медицинское обследование в "Фенербахче".

Озил не попадал в состав "пушкарей" с марта 2020-го года. А на текущий сезон АПЛ и Лиги Европы главный тренер "Арсенала" Микель Артета даже не включил Месута в заявку.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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