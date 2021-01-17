Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль впервые за 15 лет не забил в трех матчах АПЛ подряд
Сухо у подопечных Клоппа
Сухая серия мячей "Ливерпуля" длится уже 338 минут. Последний раз подопечные Клоппа забивали еще против "Вест Бромвича" в 15-м туре АПЛ. После этого “на ноль” против "мерсисайдцев" сыграли "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".
Последний раз у "Ливерпуля" такое случалось в мае 2005 года. В целом похожие неудачные результаты для действующих чемпионов Англии были уже дважды: в "Арсенала" (1997-1998 гг.) И "Лестера" (2017-2018 гг.).
Несмотря на это, у подопечных Клоппа все одна самая результативная атака в АПЛ - 37 голов.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Яремчук заработал пенальти в матче Лиги Жюпиле
- Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- МЮ остается лидером, Ливерпуль лишь третий. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО