Ливерпуль впервые за 15 лет не забил в трех матчах АПЛ подряд

"Ливерпуль" сыграл с "Манчестер Юнайтед" в нулевую ничью в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Этот матч стал третьим подряд в чемпионате для "мерсисайдцев", в котором они не забили ни одного гола.

Сухая серия мячей "Ливерпуля" длится уже 338 минут. Последний раз подопечные Клоппа забивали еще против "Вест Бромвича" в 15-м туре АПЛ. После этого “на ноль” против "мерсисайдцев" сыграли "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".

Последний раз у "Ливерпуля" такое случалось в мае 2005 года. В целом похожие неудачные результаты для действующих чемпионов Англии были уже дважды: в "Арсенала" (1997-1998 гг.) И "Лестера" (2017-2018 гг.).

Несмотря на это, у подопечных Клоппа все одна самая результативная атака в АПЛ - 37 голов.