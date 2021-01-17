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Ливерпуль впервые за 15 лет не забил в трех матчах АПЛ подряд

Англия
(1 голосов)

Сухо у подопечных Клоппа

Ливерпуль впервые за 15 лет не забил в трех матчах АПЛ подряд
Новина українською

"Ливерпуль" сыграл с "Манчестер Юнайтед" в нулевую ничью в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Этот матч стал третьим подряд в чемпионате для "мерсисайдцев", в котором они не забили ни одного гола.

Сухая серия мячей "Ливерпуля" длится уже 338 минут. Последний раз подопечные Клоппа забивали еще против "Вест Бромвича" в 15-м туре АПЛ. После этого “на ноль” против "мерсисайдцев" сыграли "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".

Последний раз у "Ливерпуля" такое случалось в мае 2005 года. В целом похожие неудачные результаты для действующих чемпионов Англии были уже дважды: в "Арсенала" (1997-1998 гг.) И "Лестера" (2017-2018 гг.).

Несмотря на это, у подопечных Клоппа все одна самая результативная атака в АПЛ - 37 голов.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta

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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
17.01.2021 в 21:17
МЮ, конечно, не смог совершить подвиг, но Клоппу пора с этой всей х.й разбираться. Не смотря на всю тупость сезона, игры идут и очки теряются.
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