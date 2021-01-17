Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль Клоппа выдал худший старт в АПЛ с сезона 2016/17
Хуже был только первая кампания немца - в сезоне 2015/16
В матче 19-го тура чемпионата Англии
После этого поединка у подопечных Юргена Клоппа 34 очка - "красные" на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
Только в кампании 2015/16 "Ливерпуль" под руководством немецкого наставника начинал сезон хуже. Тогда после 18-ти раундов мерсисайдцы имели в своем активе 27 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Stats Foot
Популярное сейчас
- МЮ остается лидером, Ливерпуль лишь третий. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
- Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука
- Ветеранище: Челси покинул игрок, дольше всех остававшийся в клубе
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...