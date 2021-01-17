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Ливерпуль Клоппа выдал худший старт в АПЛ с сезона 2016/17

Англия
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Хуже был только первая кампания немца - в сезоне 2015/16

Ливерпуль Клоппа выдал худший старт в АПЛ с сезона 2016/17
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В матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома сыграл в нулевую ничью с "Манчестер Юнайтед".

После этого поединка у подопечных Юргена Клоппа 34 очка - "красные" на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Только в кампании 2015/16 "Ливерпуль" под руководством немецкого наставника начинал сезон хуже. Тогда после 18-ти раундов мерсисайдцы имели в своем активе 27 очков.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
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