Сульшер: Я расстроен результатом, но одно очко - это нормально при условии победы в следующем туре

Главный наставник "маникунианцев" Оле Сульшер прокомментировал нулевую ничью в матче с "Ливерпулем" на "Энфилде":

"Это хороший результат только тогда, если мы выиграем следующий матч. Мы потеряли возможность оторваться, учитывая те моменты, которые у нас были.

Я расстроен, но очко - это нормально при условии победы в следующем туре. К концу игры мы стали играть сильнее. Мы очень плохо начали первый тайм. У нас не было ни хладнокровия, ни попыток навязать свою игру.

Игроки сражаются друг ради друга. Мы стали лучше и прогрессируем. Мы расстроены не только результатом, но и нашей игрой. Я знаю, что эти ребята могут лучше.

Нужно отдать должное "Ливерпулю" - они играли в двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это показывает качество их команды", - сказал Сульшер.