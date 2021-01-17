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Сульшер: Я расстроен результатом, но одно очко - это нормально при условии победы в следующем туре
Ничья для Манчестера
Главный наставник "маникунианцев" Оле Сульшер прокомментировал
"Это хороший результат только тогда, если мы выиграем следующий матч. Мы потеряли возможность оторваться, учитывая те моменты, которые у нас были.
Я расстроен, но очко - это нормально при условии победы в следующем туре. К концу игры мы стали играть сильнее. Мы очень плохо начали первый тайм. У нас не было ни хладнокровия, ни попыток навязать свою игру.
Игроки сражаются друг ради друга. Мы стали лучше и прогрессируем. Мы расстроены не только результатом, но и нашей игрой. Я знаю, что эти ребята могут лучше.
Нужно отдать должное "Ливерпулю" - они играли в двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это показывает качество их команды", - сказал Сульшер.
Следующий матч в АПЛ "Манчестер Юнайтед" проведет в среду против "Фулхэма", а уже в воскресенье снова сойдется в противостоянии с "мерсисайдцами". На этот раз - в Кубке Англии.
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