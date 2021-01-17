Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0. Без шансов

Лишь в первом тайме "орлы" более-менее достойно отбивались, пропустили всего один мяч, еще и создали несколько своих моментов. Но после перерыва "горожане" просто уничтожили гостей из столицы, все могло завершиться с еще более крупным счетом, но Гвардиолу думает о будущих противостояниях и заменил де Брюйне, Гюндогана и Силву. Именно эта троица (плюс Стоунз) и сделала игру.

"Кристал Пэлас" только освоился на поле, провел несколько атак, Таунсенд и Эзе выходили на хорошие позиции. Но На 27-й минуте "горожане" остудили наступательный пыл соперника. Фирменную передачу в штрафную сделал де Брюйне, Стоунз оказался в нужном месте в нужное время и головой пробил в самый угол - 1:0.

Довольно скользкий счет, тем более в поединке с такой командой, которой руководит Рой Ходжсон. Впрочем, в этот раз "орлы" выглядели уставшими и не всегда успевали за соперником. Еще и критично мало контратак организовали лондонцы. В начале второго тайма "Ман Сити" увеличил свое преимущество, блестящий проход получился у Гюндогана, еще и удар турецкий хавбек нанес из разряда неберущихся.

Разгромным счет сделал Стоунз, после того как дальний удар нанес Диаш, а голкипер отбил мяч перед собой. Снова центральный защитник оказался на необходимой позиции и просто добил мяч в ворота. К сожалению, Зинченко почти не был виден в атаках "Сити", в обороне у Александра было не много работы, при этом украинец лишь раздавал передачи, но центр поля переходил не так часто, особенно по сравнению со Стоунзом.

Точку в матче поставил Стерлинг, со штрафного пробил Рахим на 12 по десятибальной системе. Если же оценивать игру команды Гвардиолы в общем, то на солидном уровне смотрелись "горожане". Даже было впечатление, что "в полноги" играют манкунианцы. Великолепную форму набрал "Сити", вышел на вторую позицию и потенциально является лидером чемпионата, игра в запасе у "горожан" и отрыв от "МЮ" всего два очка.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Стоунз 27, Гюндоган 57, Стоунз 68, Стерлинг 88

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 5. Стоунз, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 17. де Брюйне (Канселу 71), 20. Силва (Фоден 60), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган (Торрес 71), 9. Жезус.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 24. Кэхилл, 38. Митчелл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич (Ридевалд 68), 10. Таунсенд (Батшуайи 79), 18. Макартур, 22. Маккарти, 25. Эзе, 14. Айю.