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Де Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити
Это больше чем у любого игрока АПЛ с момента дебюта бельгийца за "горожан" в 2015-м году
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.
Атакующий полузащитник хозяев Кевин де Брюйне принял участие в первом голе "горожан", ассистировав Джону Стоунзу.
Эта голевая передача стала 100-й для бельгийского хавбека в футболке "Ман Сити" во всех турнирах. С момента дебюта Кевина в АПЛ в августе 2015-го года ни один футболист не оформил больше ассистов - у ближайшего преследователя на 31 результативную передачу меньше.
В нынешней кампании английского первенства 29-летний де Брюйне принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 10 голевых пасов.
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