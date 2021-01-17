Де Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Атакующий полузащитник хозяев Кевин де Брюйне принял участие в первом голе "горожан", ассистировав Джону Стоунзу.

Эта голевая передача стала 100-й для бельгийского хавбека в футболке "Ман Сити" во всех турнирах. С момента дебюта Кевина в АПЛ в августе 2015-го года ни один футболист не оформил больше ассистов - у ближайшего преследователя на 31 результативную передачу меньше.

В нынешней кампании английского первенства 29-летний де Брюйне принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 10 голевых пасов.