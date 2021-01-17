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Де Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити

Англия
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Это больше чем у любого игрока АПЛ с момента дебюта бельгийца за "горожан" в 2015-м году

Де Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити
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В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Атакующий полузащитник хозяев Кевин де Брюйне принял участие в первом голе "горожан", ассистировав Джону Стоунзу.

Эта голевая передача стала 100-й для бельгийского хавбека в футболке "Ман Сити" во всех турнирах. С момента дебюта Кевина в АПЛ в августе 2015-го года ни один футболист не оформил больше ассистов - у ближайшего преследователя на 31 результативную передачу меньше.

В нынешней кампании английского первенства 29-летний де Брюйне принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 10 голевых пасов.

Де Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
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