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Тьяго Алькантара: Ливерпулю нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ

Англия
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Испанец прокомментировал ничью с "красными дьяволами"

Тьяго Алькантара: Ливерпулю нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ
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Полузащитник "Ливерпуля" Тьаго Алькантара подвел итоги нулевой ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ.

"Мы никогда не останемся довольны без победы. Команда провела отличный первый тайм, во втором шансы были 50 на 50.

В какой-то мере мы довольны своим выступлением, как мы играли в некоторые игровые отрезки. Однако нам нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине лиги", – поделился испанец.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Тьяго Алькантара Манчестер Юнайтед
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Источник:
liverpoolfc.com

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