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Тьяго Алькантара: Ливерпулю нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ
Испанец прокомментировал ничью с "красными дьяволами"
Полузащитник "Ливерпуля" Тьаго Алькантара подвел итоги
"Мы никогда не останемся довольны без победы. Команда провела отличный первый тайм, во втором шансы были 50 на 50.
В какой-то мере мы довольны своим выступлением, как мы играли в некоторые игровые отрезки. Однако нам нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине лиги", – поделился испанец.
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Источник:liverpoolfc.com
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