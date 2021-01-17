Тьяго Алькантара: Ливерпулю нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Тьаго Алькантара подвел итоги нулевой ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура АПЛ.

"Мы никогда не останемся довольны без победы. Команда провела отличный первый тайм, во втором шансы были 50 на 50.

В какой-то мере мы довольны своим выступлением, как мы играли в некоторые игровые отрезки. Однако нам нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине лиги", – поделился испанец.