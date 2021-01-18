Гвардиола: Пару недель назад мы отставали от Ливерпуля, а затем выиграли несколько игр

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура АПЛ.

"Все получилось благодаря уровню игроков, преданности делу и сосредоточенности. Последние два сезона нам не удавалось обыграть "Кристал Пэлас" дома. Сегодня мы провели потрясающую игру.

Я не хочу делать какие-либо послания. В среду будет матч с "Астон Виллой". Нужно двигаться от матча к матчу. Несколько недель назад мы отставали от "Ливерпуля", а затем выиграли несколько матчей. Именно это нам и нужно делать. Теперь я выпью бокал хорошего вина, а затем подумаю об "Астон Вилле", – рассказал испанец.