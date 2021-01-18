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Гвардиола: Пару недель назад мы отставали от Ливерпуля, а затем выиграли несколько игр
Испанский наставник "горожан" подвел итоги разгромной победы на "стекольщиками"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Все получилось благодаря уровню игроков, преданности делу и сосредоточенности. Последние два сезона нам не удавалось обыграть "Кристал Пэлас" дома. Сегодня мы провели потрясающую игру.
Я не хочу делать какие-либо послания. В среду будет матч с "Астон Виллой". Нужно двигаться от матча к матчу. Несколько недель назад мы отставали от "Ливерпуля", а затем выиграли несколько матчей. Именно это нам и нужно делать. Теперь я выпью бокал хорошего вина, а затем подумаю об "Астон Вилле", – рассказал испанец.
После этого тура "Ман Сити" имеет в своем активе 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первого "МЮ" на одно очко (у "горожан" еще матч в запасе). "Ливерпуль" же на данный момент расположился на 4-й позиции с 34 баллами.
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