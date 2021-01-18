Скрытый лидер. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы одержала убедительную победу - дублем отметился Стоунз, по голу добавили Гюндоган и Стерлинг. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Добавим, что после этой победы Манчестер Сити вышел на второе место, отставание от МЮ составляет всего два очка, при этом горожане имеют игру в запасе.

Английская Премьер-лига. 19-й тур

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Стоунз 26, 68, Гюндоган 56, Стерлинг 88