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Скрытый лидер. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас, Чемпионат Англии, 17 января 2021

Скрытый лидер. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы одержала убедительную победу - дублем отметился Стоунз, по голу добавили Гюндоган и Стерлинг. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Добавим, что после этой победы Манчестер Сити вышел на второе место, отставание от МЮ составляет всего два очка, при этом горожане имеют игру в запасе.

Английская Премьер-лига. 19-й тур
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:0
Голы: Стоунз 26, 68, Гюндоган 56, Стерлинг 88

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Джон Стоунз
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