"Мане вышел бы на свидание с Де Хеа". Капитан Ливерпуля раскритиковал арбитра за свисток на перерыв

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон раскритиковал работу Пола Тирни, главного судьи центрального матча 19-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Арбитр дал свисток на перерыв во время перспективной атаки хозяев. Цитирует англичанина Sky Sports.

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"Мы были очень недовольны этим решением. Странно. Очень странно. Садио Мане вышел бы на свидание с голкипером, если бы не свисток арбитра".

“minimum of 1 minute added time”



Paul Tierney blows the half time whistle AS the pass of the game floats in behind to put Mané 1v1.



Thiago can’t believe it???? pic.twitter.com/mYWQQIjlvl — alarcón (@Juanin10i) January 17, 2021

Still 4 seconds left by the time Mane is approaching the box. Shocking pic.twitter.com/egghiklgro — Ste (@KirksKillers) January 17, 2021

"Манчестер Юнайтед" набрал 37 баллов в 18 матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице. "Ливерпуль" с 34 пунктами находится на 4-й строчке.