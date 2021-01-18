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"Мане вышел бы на свидание с Де Хеа". Капитан Ливерпуля раскритиковал арбитра за свисток на перерыв

Англия
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Хендо негодует

"Мане вышел бы на свидание с Де Хеа". Капитан Ливерпуля раскритиковал арбитра за свисток на перерыв
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Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон раскритиковал работу Пола Тирни, главного судьи центрального матча 19-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Арбитр дал свисток на перерыв во время перспективной атаки хозяев. Цитирует англичанина Sky Sports.

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"Мы были очень недовольны этим решением. Странно. Очень странно. Садио Мане вышел бы на свидание с голкипером, если бы не свисток арбитра".

"Манчестер Юнайтед" набрал 37 баллов в 18 матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице. "Ливерпуль" с 34 пунктами находится на 4-й строчке.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Садио Мане Дин Хендерсон Пол Тирни
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