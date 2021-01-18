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"Мане вышел бы на свидание с Де Хеа". Капитан Ливерпуля раскритиковал арбитра за свисток на перерыв
Хендо негодует
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон раскритиковал работу Пола Тирни, главного судьи центрального матча 19-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Арбитр дал свисток на перерыв во время перспективной атаки хозяев. Цитирует англичанина Sky Sports.
"Мы были очень недовольны этим решением. Странно. Очень странно. Садио Мане вышел бы на свидание с голкипером, если бы не свисток арбитра".
“minimum of 1 minute added time”— alarcón (@Juanin10i) January 17, 2021
Paul Tierney blows the half time whistle AS the pass of the game floats in behind to put Mané 1v1.
Thiago can’t believe it???? pic.twitter.com/mYWQQIjlvl
Still 4 seconds left by the time Mane is approaching the box. Shocking pic.twitter.com/egghiklgro— Ste (@KirksKillers) January 17, 2021
"Манчестер Юнайтед" набрал 37 баллов в 18 матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице. "Ливерпуль" с 34 пунктами находится на 4-й строчке.
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