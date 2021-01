"Мане вышел бы на свидание с Де Хеа". Капитан Ливерпуля раскритиковал арбитра за свисток на перерыв

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон раскритиковал работу Пола Тирни, главного судьи центрального матча 19-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Арбитр дал свисток на перерыв во время перспективной атаки хозяев. Цитирует англичанина Sky Sports.

