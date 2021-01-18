Инс: Матч МЮ - Ливерпуль был возможностью для манкунианцев показать, что они представляют из себя

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс поделился мнением о матче 19-го тура английской Премьер-лиги между мерсисайдцами и манкунианцами (0:0).

"С самого начала матча можно было увидеть план игры "Манчестер Юнайтед" – они защищались очень и очень глубоко. Я думаю, что "МЮ" был очень плох в первом тайме. Я помню, как несколько лет назад Жозе Моуринью в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" приехал на "Энфилд" и припарковал автобус. Тогда его просто уничтожили за это. Вчера именно это и сделал Уле-Гуннар Сульшер в первом тайме.

Все считали, что "МЮ" будет обороняться и полагаться на своих быстрых игроков, таких как Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд. Однако я сам играл за "Манчестер Юнайтед" и знаю, что ты не можешь просто отправиться на "Энфилд", чтобы играть от обороны. Вчерашний матч был возможностью для манкунианцев показать, что они представляют собой на самом деле. Однако они просто сидели глубоко в защите, и это меня разочаровывает", – приводит слова Инса talkSPORT.