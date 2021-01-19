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Почему МЮ везет, Юве нужен не тот Пирло, а Месси лишний в санатории Кумана. Аудиомнение #64

Англия
(3 голосов)

По следам главных матчей воскресенья

Почему МЮ везет, Юве нужен не тот Пирло, а Месси лишний в санатории Кумана. Аудиомнение #64
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Ливерпуль" – "МЮ" (0:0), "Интер" – "Ювентус" (2:0) и "Барселона" – "Атлетик" (2:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Оцениваем выступление "центрбеков" "Ливерпуля", объясняем, почему Фирмино определяет кризис "красных" в атаке. Также сильно ругаем "Ювентус" на фоне общего прогресса команды, верим, что "Интер" мотиватора Конте может взять Скудетто.

Что делает Куман в "Барселоне"? Куда лучше перейти Месси, стоит ли вообще Лионелю покидать Каталонию? Недоумеваем по поводу недооценки мастерства Марселино и сравниваем Уильямса с Икарди. Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:35 – "Ливерпуль" – "МЮ": задумки Сульшера, "чемпионская" игра команды Оле, атака "красных", претензии Хендерсона к арбитру, слабая дуэль Бруну и Тьяго, прописка Рашфорда в офсайде и т.д.

08:15 – "Интер" – "Ювентус". Все просто: хвалим "Интер", ругаем "Ювентус".

13:21 – "Барселона" – "Атлетик": Куман, Месси, Марселино, Уильямс.

21:58 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Икер Муньяин Джордан Хендерсон Артуро Видаль Юрген Клопп Лионель Месси Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Поль Погба Антонио Конте Рональд Куман Серия А Барселона Интер (Милан) Марселино Тораль Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Бруно Фернандеш Иньяки Уильямс Николо Барелла Алессандро Бастони Подкаст Аудиомнение Пол Тирни
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