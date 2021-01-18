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Манчестер Сити и ещё два клуба АПЛ намерены подписать защитника Брайтона

Англия
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Гвардиола снова покупает защитника?

Манчестер Сити и ещё два клуба АПЛ намерены подписать защитника Брайтона
Новина українською

"Арсенал", "Манчестер Сити" и "Эвертон" нацелены на правого защитника "Брайтона" Тарика Лемпти, сообщает The Athletic.

Стоит отметить, что англичанин накануне продлил контракт с командой.

20-летний Лемпти переподписал соглашение с "Брайтоном" до 2025 года, но потенциальные покупатели все равно заинтересованы в нем.

Лемпти пришел в "Брайтон" в январе 2020 года и закрепился в основе. В текущем сезоне англичанин забил один гол в 11 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Эвертон Тарик Лэмпти
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