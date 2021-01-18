Геройство басков, сентиментальный Видаль, привет Реалу от Йовича. Герои выходных в ФОТО

Прошлый футбольный уикенд в Европе подарил немало матчей с громкими вывесками - дерби Вечного города, дерби всей Италии, Северо-Западное дерби Англии, Суперкубок Испании. Конечно, в таких поединках были свои герои (а иногда и антигерои), которых мы собрали в нашем ФОТО репортаже.

Англия

На Туманном Альбионе все с нетерпением ожидали битвы между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", который неожиданно оказался претендентом на чемпионство. Впрочем, феерии это противостояние не подарило - банальная ничья, во время которой хоть и много били по воротам, но у Алиссона Бекера и Давида Де Хеа работы в целом было немного. Возможно, через неделю в Кубке Англии будет интереснее

Андрей Ярмоленко в игре с "Бернли" получил от Дэвида Мойеса только десять минут. Шансов проявить себя у него особо не было, но и дров не наломал - молотобойцы добыли минимальную победу

Возможно, Мейсон Маунт спас Фрэнка Лэмпарда от отставки - "Челси" обыграл на выезде "Фулхэм" и прервал серию без побед в АПЛ, насчитывавшую три матча

Щит и меч "Лестера" - Джейми Варди и Каспер Шмейхель - радуются очередной победе лис, на этот раз над "Саутгемптоном" (2:0). Субботу "Лестер" завершил на втором месте, правда, после воскресных поединков опустился на третье

Александр Зинченко вышел в основе "Манчестер Сити" в третьем матче подряд и команда Гвардиолы снова победила - горожане разбили "Кристал Пэлас" 4:0. "Сити" выиграл восьмой матч подряд во всех турнирах и поднялся на вторую строчку в АПЛ. По потерянным очкам синий Манчестер - лидер сильнейшей лиги мира

Италия

18-й тур итальянской Серии А открыло дерби Рима, в котором "Лацио" не оставил шансов команде Пауло Фонсеки - 3:0. Разгром начал Иммобиле, забивший 12-й гол в текущем чемпионате. "Рома" осталась в зоне Лиги Чемпионов, но "Лацио" сейчас на расстоянии одной победы

Диего Марадона наблюдает за подвигами "Наполи" в целом и Лоренцо Инсинье в частности в игре с "Фиорентиной". Форвард оформил дубль и отдал гениальный пас на Лозано, а неаполитанцы победили 6:0

За 66 минут, проведенных на поле, Руслан Малиновский так и не придумал, как взломать оборону "Дженоа". Не удалось это и его партнерам - ничья 0:0, которая лишила возможности опередить "Ювентус"

Артуро Видаль рад встрече с бывшим партнером по "Ювентусу" Андреа Пирло. Правда, нынешний тренер туринского гранда, видимо, в глубине души злится на чилийца, который открыл счет в матче его команды с "Интером"

Впрочем, главный герой матча - Никола Барелла. Именно он ассистировал в первом голе, а потом забил второй мяч, который снял вопрос о победителе. "Интер" догнал "Милан" (который свой матч сыграет в понедельник), а "Ювентус" упал на пятую строчку

Испания

На Пиренеях играли матчи Кубка и Суперкубок. В финале сошлись "Барселона" и "Атлетик". Героем должен был стать Антуан Гризман, который оформил дубль

Но лавры достались баскам. Бородач Асьер Вильялибре перевел игру в овертайм, сравняв счет на 90-й минуте ...

... а Иньяки Уильямс шокировал "Барселону" роскошным голом в дальнюю девятку в начале дополнительного времени

Апогеем невероятного по сюжету поединка стало первое удаление Лионеля Месси в клубной карьере (а это за 16 лет!)

"Атлетик" третий раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании

Неплохое начало для Марселино Гарсии Тораля - тренера, который возглавил "Атлетик" всего две недели назад, и за это время сыграл лишь три матча: в первом проиграл "Барсе" 2:3, затем обыграл "Реал" в полуфинале Суперкубка и вот теперь выиграл финал!

Германия

Марко Ройс имел хорошую возможность вернуть "Боруссию" в тройку лидеров, но не реализовал пенальти, как следствие, дортмундцы ограничились ничьей с "Майнцом"

А вот Силас Вамангитука из "Штутгарта" на 90+6-й минуте не промахнулся и украл победу у "Боруссии" из Менхенгладбаха. После игры Брих признал, что назначил 11-метровый ошибочно, но разве жеребцам от этого легче

21 гол в 15-ти матчах - Роберт Левандовски лидирует в гонке за Золотую бутсу с большим отрывом. Правда, в игре с "Фрайбургом" ему понадобилась помощь Томаса Мюллера, чтобы "Бавария" победила. 2:1 - мюнхенцы отрываются от "Лейпцига" на четыре очка

О лучшем возвращения нечего и мечтать. Лука Йович переходил в "Реал" в статусе одного из лучших форвардов Бундеслиги за 60 млн. 14 января серб вернулся в "Айнтрахта" с репутацией одного из самых больших разочарований в истории королевского клуба. 17-го января он забивает дважды с пасов Костича и обеспечивает "Айнтрахту" четвертую победу подряд в чемпионате