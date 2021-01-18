Рио Фердинанд: МЮ может выиграть АПЛ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах "красных дьяволов" в АПЛ. Накануне, 17 января, "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

"Может ли "МЮ" выиграть чемпионат? Да. Команда находится в хорошем положении, я всегда это говорил. Раньше не было смысла смотреть на турнирную таблицу. Но теперь уже можно. Я сам всегда говорил, что "Манчестер Юнайтед" — особенная команда. У "МЮ" свой собственный настрой, иная ментальность.

Сейчас "Юнайтед" находится на вершине турнирной таблицы, это — отличная позиция. Кто бы не хотел быть на их месте? Лично мне нравилось лидировать в АПЛ, мне никогда не нравилось положение догоняющего.

Как поступать с Лигой Европы? Я бы на месте Сульшера выпускал там больше резервистов и молодёжи. Приоритет должен быть у АПЛ", — цитирует Фердинанда Metro.