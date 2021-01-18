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Пристроили. Челси отправил Дринкуотера в аренду в Турцию
До конца сезона Дэнни будет играть за Касымпашу
Лондонский "
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Контракт Дринкуотера принадлежит "Челси" с лета 2017-го года после перехода из "Лестера" за 38 млн евро.
Впрочем, в составе "синих" хавбек так и не заиграл, больше скитавшись по арендам – в "Бернли" и "Астон Виллу".
В текущем сезоне футболист провел за основной состав "Челси" всего один матч.
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Источник:ФК Челси
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