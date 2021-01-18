Пристроили. Челси отправил Дринкуотера в аренду в Турцию

Лондонский " Челси " нашел новый клуб для полузащитника Дэнни Дринкуотера. Хавбек отправился в аренду в турецкую "Касымпашу".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт Дринкуотера принадлежит "Челси" с лета 2017-го года после перехода из "Лестера" за 38 млн евро.

Впрочем, в составе "синих" хавбек так и не заиграл, больше скитавшись по арендам – в "Бернли" и "Астон Виллу".

В текущем сезоне футболист провел за основной состав "Челси" всего один матч.