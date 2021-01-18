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Старый знакомый Жозе. Тоттенхэм заинтересован в трансфере ди Марии
Его контракт заканчивается летом
Уже следующим летом у полузащитника "ПСЖ" Анхеля ди Марии заканчивается контракт с клубом. Аргентинец готов его продлить, но при условии, если будет играть в проекте Почеттино важную роль.
По данным Don Balon, неопределенной ситуацией хочет воспользоваться Жозе Моуриньо. Португальский наставник хотел бы видеть 32-летнего ди Марию в "Тоттенхэме".
"Особенный" отлично знаком с Анхелем, так как они пересекались в "Реале". Отметим, что также игрока готов подписать "Ювентус".
В текущем сезоне не счету ди Марии 21 матч, четыре забитых и девять голевых передач.
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