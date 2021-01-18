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Старый знакомый Жозе. Тоттенхэм заинтересован в трансфере ди Марии

Англия
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Его контракт заканчивается летом

Старый знакомый Жозе. Тоттенхэм заинтересован в трансфере ди Марии
UA-Футбол
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Уже следующим летом у полузащитника "ПСЖ" Анхеля ди Марии заканчивается контракт с клубом. Аргентинец готов его продлить, но при условии, если будет играть в проекте Почеттино важную роль.

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По данным Don Balon, неопределенной ситуацией хочет воспользоваться Жозе Моуриньо. Португальский наставник хотел бы видеть 32-летнего ди Марию в "Тоттенхэме".

"Особенный" отлично знаком с Анхелем, так как они пересекались в "Реале". Отметим, что также игрока готов подписать "Ювентус".

В текущем сезоне не счету ди Марии 21 матч, четыре забитых и девять голевых передач.

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В статье: Анхель Ди Мария Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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