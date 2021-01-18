Салах: Мое будущее в Ливерпуле? Я хочу остаться как можно дольше, но все в руках клуба

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе.

"Это непростой вопрос. Лично я хотел бы остаться в "Ливерпуле" как можно дольше. Но, как я говорил и ранее, все в руках клуба.

Я всегда в "Ливерпуле" буду выкладываться на сто процентов и буду хотеть выигрывать трофеи. Я хочу отдать всего себя тем болельщикам, которые меня всегда поддерживают", - приводит слова египтянина Sky Sports.

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Отметим, что контракт Салаха истекает летом 2023-го.