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Салах: Мое будущее в Ливерпуле? Я хочу остаться как можно дольше, но все в руках клуба
Стоит ли "красным" оставлять египтянина?
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе.
"Это непростой вопрос. Лично я хотел бы остаться в "Ливерпуле" как можно дольше. Но, как я говорил и ранее, все в руках клуба.
Я всегда в "Ливерпуле" буду выкладываться на сто процентов и буду хотеть выигрывать трофеи. Я хочу отдать всего себя тем болельщикам, которые меня всегда поддерживают", - приводит слова египтянина Sky Sports.
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Отметим, что контракт Салаха истекает летом 2023-го.
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