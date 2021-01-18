"Четыре часа подряд играл в шахматы с Джеймсом". Защитник Челси рассказал об увлечениях вне футбола

Защитник "Челси" Бен Чилвелл рассказал о своей любви к шахматам.

"Мне повезло, что в наше непростое время я могу приходить на тренировки, играть в футбол - заниматься любимым делом. Но также есть вещи, которые увлекают меня вне футбола.

Мы с Рисом Джеймсом много играем в шахматы друг против друга. После игры против "Краснодара" в ЛЧ, мы летели из России и играли четыре часа подряд в самолете. Мама подарила мне несколько книг по шахматам и это мне помогло", - заявил Чилвелл.

Отметим, что Чилвелл продуктивен и вне поля - в текущем сезоне он провел 21 матч и отдал пять голевых.