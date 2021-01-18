Англия
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Арсенал - Ньюкасл 3:0. Не так легко, как непринужденно
Однозначная победа "канониров", сейчас в явно разобранном состоянии находятся "сороки"
АПЛ. 19-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Голы: Обамеянг 50, Сака 60, Обамеянг 77
Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 16. Холдинг, 17. Суареш, 23. Луис, 7. Сака, 18. Томас (Эль-Нени 67), 34. Джака, 32. Смит-Роу (Мартинелли 82), 9. Ляказетт, 14. Обамеянг (Виллиан 78).
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 17. Крафт, 6. Лассель, 8. Шелви, 12. Льюис, 24. Альмирон, 43. М. Лонгстафф (Хендрик 78), 7. Кэрролл (Мерфи 68), 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.
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