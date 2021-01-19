Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча "Арсенал" - "Ньюкасл Юнайтед", которые встречались в 19-ом туре Премьер-лиги, что завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол на счету полузащитника Букайо Сака. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 27 очков. "Ньюкасл Юнайтед" расположились на 15-й позиции с 19 баллами.

АПЛ.19-й тур

Арсенал - Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60