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Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Арсенал - Ньюкасл Юнайтед, 18 января 2021

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча "Арсенал" - "Ньюкасл Юнайтед", которые встречались в 19-ом туре Премьер-лиги, что завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол на счету полузащитника Букайо Сака. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 27 очков. "Ньюкасл Юнайтед" расположились на 15-й позиции с 19 баллами.

АПЛ.19-й тур
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл (Англия)
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