Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о возможном переходе Фикайо Томори

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Фикайо Томори. Он дал понять, что защитник может перейти в другую команду на правах аренды с целью развития. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Милан".

"Я не думаю, что был момент, когда что-то пошло не так. Фикайо – это игрок, который развивается. В прошлом сезоне в составе у нас было четыре центральных защитников. Вы не можете задействовать четырех в одном матче. В то же время вы стремитесь к постоянству в разные времена.

В определенный момент это касалось Фикайо, а потом не до такой степени. В этом сезоне у нас пять центральных защитников, поэтому те, которые регулярно не выходят на поле, оказываются в трудном положении. Вот почему он может уйти в аренду с целью развития. Он - молодой игрок. Он добился значительного прогресса за последние два сезона или около того, когда я работал с ним. Этот процес продолжится. Мы найдем лучший способ для этого.

Посмотрим. На данный момент я не думаю о том, чтобы отпускать игроков ради подписания других. Я стараюсь добиться, чтобы состав в команде был сбалансирован должным образом. Если игроки уходят, это выгодно и им, и клубу. Я считаю, что это хорошо", - приводит слов тренера Goal.