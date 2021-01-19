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Лэмпард: У Челси нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку
Интересное заявление
Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о составе "синих". Цитирует англичанина портал Goal.com.
"Все вокруг говорили, что мы претендуем на титул АПЛ, но важно помнить, что у нас молодой состав. Особенно это касается атаки. У "Челси" нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку".
"У нас нет Эдена Азара, который оформлял половину результативных действий команды. У нас нет Диего Косты с 30 голами за сезон. Мы развиваем игроков и очень в них верим, находимся в начале пути".
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Источник:Goal.com
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