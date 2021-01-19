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Лэмпард: У Челси нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку

Англия
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Интересное заявление

Лэмпард: У Челси нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о составе "синих". Цитирует англичанина портал Goal.com.

"Все вокруг говорили, что мы претендуем на титул АПЛ, но важно помнить, что у нас молодой состав. Особенно это касается атаки. У "Челси" нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку".

"У нас нет Эдена Азара, который оформлял половину результативных действий команды. У нас нет Диего Косты с 30 голами за сезон. Мы развиваем игроков и очень в них верим, находимся в начале пути".

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В статье: Эден Азар Сеск Фабрегас Фрэнк Лэмпард Диего Коста Челси (Лондон) Тимо Вернер Кай Хавертц
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Источник:
Goal.com

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