Лэмпард: У Челси нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о составе "синих". Цитирует англичанина портал Goal.com.

"Все вокруг говорили, что мы претендуем на титул АПЛ, но важно помнить, что у нас молодой состав. Особенно это касается атаки. У "Челси" нет голевых машин или диспетчеров, которые выигрывают матчи в одиночку".