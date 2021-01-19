Гари Невилл: Надеюсь, все команды Руни будут его зеркалом

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о нападающем Уэйне Руни, недавно завершившим карьеру игрока.

"Я бы рассказал Уэйну о многих вещах. Самое важное, что я хочу сказать ему: „Относитесь к этому как к своей последней работе, не будь наивным и не считай, что тебе тяжело только потому, что это твой первый тренерский опыт“.

Когда, придя в „Валенсию“, я впервые стал главным тренером профессиональной команды я думал: „Всё прекрасно и идеально.“ Но с первого дня вы должны относиться к этой работе так, как будто вы боретесь за свою жизнь.

Важно убедиться, что вокруг тебя есть правильные люди, у которых есть опыт, которые могут помочь преодолеть различные ловушки и препятствия, с которыми вы обязательно столкнётесь на этом пути.

Я просто надеюсь, что в его командах будет видна личность молодого Уэйна Руни, а не того Уэйна Руни, который стал старше и сдал по многим параметрам с возрастом. Я знаю, что в наше время необходимо быть красноречивым, но я надеюсь, что он похож на Диего Симеоне. Именно таким Уэйн был в детстве и как игрок. Агрессивный и свирепый парень.

Напоследок я хочу пожелать Уэйну, быть тем, кто он есть. Он — уличный боец, и он должен быть таким всегда. У него было это во времена карьеры игрока, и он должен дать это своей команде как тренер. Надеюсь, все его команды будут зеркалом того, каким он был как игрок в своем абсолютном лучшем виде", — приводит слова Гари Невилла Sky Sports.

15 января Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера "Дерби Каунти", завершил карьеру футболиста и избавился от приставки "исполняющий обязанности".