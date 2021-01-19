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"Он привык играть в другой футбол". Экс-игрок Ливерпуля высказался о Тьяго

Англия
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Пока он не особо доволен переходом

"Он привык играть в другой футбол". Экс-игрок Ливерпуля высказался о Тьяго
UA-Футбол
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Экс-футболист "Ливерпуля" Диитмар Хаманн не уверен, что испанец Тьяго сможет заиграть в команде Юргена Клоппа.

"Тьяго замедляет темп и не играет так, как другие полузащитники "Ливерпуля". В команде много трудолюбивых игроков - они не такие виртоузы как Тьяго, но быстро доставляют матч на Мане и Салаха.

Он привык играть в другой футбол. Тьяго - отличный футболист, но даже в "Баварии" его никогда не называли "первым в команде". Так что я осторожно отношусь к трансферу", - заявил Хаманн.

Стоит отметить, что по итогам матча "Ливерпуль" - "МЮ", именно Тьяго был признан лучшим игроком.

Читайте такжеТьяго Алькантара: Ливерпулю нужно играть намного лучше, чтобы быть на вершине АПЛ
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В статье: Ливерпуль Диитмар Хаманн Тьяго Алькантара
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