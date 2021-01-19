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Вест Хэм – Вест Бром 2:1. Ассист Ярмоленко помог "молоткам" добыть очередную победу

Англия
(1 голосов)

Первое голевое действие украинца в чемпионате

Вест Хэм – Вест Бром 2:1. Ассист Ярмоленко помог "молоткам" добыть очередную победу
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Английская Премьер-лига, 19-й тур
"Вест Хэм" – "Вест Бромвич Альбион" 2:1
Голы: Боуэн (45+1), Антонио (66) – Перейра (51)

"Вест Хэм": Фабьянски – Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма (Ярмоленко, 62), Лансини (Форнальс, 62), Боуэн – Антонио (Ноубл, 84)

"Вест Бром": Джонсон – Гиббс, Бартли, Аджайи, О’ши – Гросицки (Ферлонг, 70) , Сойерс, Ливермор (Кану, 80), Галлахер – Перрейра – Робинсон

"Вест Хэм" продлил удачную серию, одолев "Вест Бромвич" на своём поле. Для "молотков" это уже третья кряду виктория в чемпионате в новом году. Вновь минимальная победа и вновь её приносит мяч от Антонио. Также наконец своё слово сказал и Андрей Ярмоленко, ассистировавший Микаилу в эпизоде с победным голом. Для украинца это лишь первое результативное действие в АПЛ в этой кампании.

Поединок команд Дэвида Мойеса и Сэма Эллердайса был обречён на упорную борьбу с акцентом на прямолинейный футбол и стандарты. Большой Сэм в своё время проработал добрые четыре года в "Вест Хэме", и с тех пор на Олимпийском стадионе особо ничего не изменилось с точки зрения стиля и игрового зрелища.

"Вест Хэм" с первых минут принялся доминировать над аутсайдером, полностью забрав мяч под свой контроль. Правда кроме бесконечных навесов команда Мойеса особо ничего не могла предложить. Хотя и этого хватало, чтобы создавать панику в рядках "дроздов" и время от времени тревожить покои голкипера гостей Сэма Джонсона. Под самый занавес первого тайма количество наконец перешло в качество и "молоткам" удалось открыть счёт в матче. Неудачный кросс Саида Бенрахма неожиданно превратился в очень уместный перевод на Цоуфала. Правый защитник что есть мощи прострелил в штрафную, найдя грудь Боуэна, от которой мяч и угодил в сетку.

"Вест Бром" ответил на это классным дальним ударом Матеуса Перейры на старте второй половины. Откровенно говоря, это был самый опасный момент ВБА в игре к 51-й минуте встречи. Это к слову о зрелищности поединка и качестве игры гостей. После исхода часа игрового времени Мойес решил освежить атаку заменами, выпустив на поле Ярмоленко и Форнальса. И почти мгновенно это дало результат. После навеса в штрафную украинец головой скинул мяч на Антонио, а тот в падении установил окончательный счёт во встрече. В отсутствии даже попыток команд играть в интересный комбинационный футбол акробатический прыжок Антонио был вдвойне ценен.

После этого "Вест Хэм" стал постепенно отходить назад, удерживая подходящий им результат. Да, и против ВБА Мойес не прочь закрыться. Даже вместо Антонио под конец опорничка Ноубла выпустил. Пустующие трибуны – заслуженный приговор этому матчу. Даже если бы мир не охватила пандемия, в этот вечер им на "Олимпийском" всё равно нечего было бы увидеть.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Опасево (Кыйив)
19.01.2021 в 23:02
маладетс ДЕРИВА!
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0
-2
Кот-Философ (Черкаси)
19.01.2021 в 22:47
Ярмола молоток!
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.01.2021 в 22:47
Молодець, Андрій!
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+2
-1


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