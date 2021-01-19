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Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений
Это нужно видеть
Английский футбол всегда умел удивлять. На этот раз, удивление пришло из Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии).
В матче "Челтнем" - "Ньюпорт", вратарь гостей Том Кинг забил прямым ударом из собственных владений. Предлагаем вам оценить этот мощный выстрел 25-летнего игрока.
Nothing says League 2 on a wet and windy January Tuesday night like Newport keeper Tom King scoring from a goal kick... pic.twitter.com/vCb6DpLoUN— Pete Evans (@PeteEvans87) January 19, 2021
Отметим, что сейчас команда Кинга "Ньюпорт" идет во Лиге 2 на втором месте, имея в активе 39 очков.
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