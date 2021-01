Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений

Английский футбол всегда умел удивлять. На этот раз, удивление пришло из Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии).

В матче "Челтнем" - "Ньюпорт", вратарь гостей Том Кинг забил прямым ударом из собственных владений. Предлагаем вам оценить этот мощный выстрел 25-летнего игрока.

Nothing says League 2 on a wet and windy January Tuesday night like Newport keeper Tom King scoring from a goal kick... pic.twitter.com/vCb6DpLoUN