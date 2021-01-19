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Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений

Англия
(1 голосов)

Это нужно видеть

Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений
UA-Футбол
Новина українською

Английский футбол всегда умел удивлять. На этот раз, удивление пришло из Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии).

В матче "Челтнем" - "Ньюпорт", вратарь гостей Том Кинг забил прямым ударом из собственных владений. Предлагаем вам оценить этот мощный выстрел 25-летнего игрока.

Отметим, что сейчас команда Кинга "Ньюпорт" идет во Лиге 2 на втором месте, имея в активе 39 очков.

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В статье: лучшие голы Том Кинг
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
19.01.2021 в 22:54
Я не совсем помню этот момент из правил... А разве ввод мяча в игру ударом от ворот не является свободным ударом? А со свободного удара нельзя прямиком направить мяч в ворота, он обязательно должен кого-то дотронуться. К сожалению, качество видео не позволяет толком увидеть не то, что касание, не позволяет даже понять, в какую точку ворот этот мяч залетел.
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