Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений

Английский футбол всегда умел удивлять. На этот раз, удивление пришло из Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии).

В матче "Челтнем" - "Ньюпорт", вратарь гостей Том Кинг забил прямым ударом из собственных владений. Предлагаем вам оценить этот мощный выстрел 25-летнего игрока.

Nothing says League 2 on a wet and windy January Tuesday night like Newport keeper Tom King scoring from a goal kick... pic.twitter.com/vCb6DpLoUN — Pete Evans (@PeteEvans87) January 19, 2021

Отметим, что сейчас команда Кинга "Ньюпорт" идет во Лиге 2 на втором месте, имея в активе 39 очков.