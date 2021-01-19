  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ расследует дело Снодграсса. Вест Хэм запретил ему играть против себя после продажи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ расследует дело Снодграсса. Вест Хэм запретил ему играть против себя после продажи

Англия
(1 голосов)

Клуб Ярмоленко могут наказать

АПЛ расследует дело Снодграсса. Вест Хэм запретил ему играть против себя после продажи
Новина українською

АПЛ открыла дисциплинарное дело против "Вест Хэма" и "Вест Брома" из-за странной ситуации вокруг хавбека Роберта Снодграсса.

33-летний шотландец ранее в этом месяце был продан "Молотобойцами" в "ВБА", однако в заявку на сегодняшний матч команд его не внесли. Тренер "Дроздов" Сэм Аллардайс на пресс-конференции заявил, что это было одним из условий трансфера.

The Athletic пишет, что в лиге увидели в словах Аллардайса прямое нарушение статьи 1.7 правил АПЛ, согласно которой "клуб не имеет права заключать контракт, по которому другой клуб будет иметь возможность влиять на его политику и результаты".

Судя по всему, если вину клубов докажут, им будут светить санкции. Встревоженные фанаты даже предполагают, что сделку по Снодграссу вообще могут аннулировать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Снодграсс Сэм Аллардайс Вест Бромвич Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...