АПЛ расследует дело Снодграсса. Вест Хэм запретил ему играть против себя после продажи

АПЛ открыла дисциплинарное дело против "Вест Хэма" и "Вест Брома" из-за странной ситуации вокруг хавбека Роберта Снодграсса.

33-летний шотландец ранее в этом месяце был продан "Молотобойцами" в "ВБА", однако в заявку на сегодняшний матч команд его не внесли. Тренер "Дроздов" Сэм Аллардайс на пресс-конференции заявил, что это было одним из условий трансфера.

The Athletic пишет, что в лиге увидели в словах Аллардайса прямое нарушение статьи 1.7 правил АПЛ, согласно которой "клуб не имеет права заключать контракт, по которому другой клуб будет иметь возможность влиять на его политику и результаты".

Судя по всему, если вину клубов докажут, им будут светить санкции. Встревоженные фанаты даже предполагают, что сделку по Снодграссу вообще могут аннулировать.