Лестер - Челси 2:0. Лисы возглавляют АПЛ

Английская Премьер Лига, 18-й тур

"Кинг Пауэр Стэдиум"

Плохо, когда результаты целой команды зависят от одного футболиста. Причиной успеха "Челси" в предыдущем матче против "Фулхэма" стал Мейсон Маунт, который выдал феноменальное выступление. А вот во встрече против "Лестера" ему не удалось почти ничего, что и привело к общему поражению "аристократов".

Поединок начался не слишком интенсивными атаками, однако мяч довольно быстро переходил между футболистами в центре поля. Уже на шестой минуте "Лестер" смог забить свой самый быстрый домашний гол в этом сезоне с помощью стандарта. После розыгрыша углового Олбрайтон получил мяч и выполнил прострел в зону линии штрафной. Харви Барнс так хотел попасть по снаряду, что даже промахнулся, однако от него круглый отлетел к свободному Вилфреду Ндиди. Нигериец в одно касание нерабочей левой пробил и положил мяч в сетку ворот рикошетом от штанги. Голкипер "синих" Эдуард Мэнди только провожал этот момент взглядом.

Уже через несколько минут Джеймс Мэддисон попал в перекладину примерно с той же точки, что и Ндиди забил. А вот первый момент в "Челси" появился только после получаса игры. Хадсон-Одой получил передачу в штрафной и пробил во внешнюю часть сетки ворот. Через несколько минут у Джейми Варди появился шанс забить впервые за пять матчей, однако он не смог перебросить Эдуарда Мэнди при выходе один на один. Качели продолжились: Джонни Эванс сбил Пулишича на линии штрафной, однако арбитр назначил пенальти. После просмотра VAR все-таки рефери изменил свое мнение, а Мейсон Маунт очень неточно пробил с опасной точки.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Сразу в следующей атаке Олбрайтон длинной передачей пытался найти Варди в штрафной, однако ни он, ни его соперник по единоборству Рюдигер не коснулись мяча, зато снаряд дошел до Джеймса Мэддисона, который поразил ворота "Челси". Для англичанина этот гол стал третьим подряд в играх чемпионата, что стало для него первой такой серией в его карьере.

3 - James Maddison has scored in three consecutive league appearances for the first time in his career. Rampant. pic.twitter.com/0jh61jkrGV