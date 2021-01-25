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Официально: Челси объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда
Легенда покидает клуб
Череда провальных результатов "Челси" привела к увольнению Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает официальный сайт "синих".
На посту главного тренер англичанин продержался с лета 2019-го года. В прошлой кампании он занял с лондонцами четвертое место, параллельно с этим выйдя в 1/8 финала ЛЧ. Также был проигран финал кубка Англии.
Пресс-служба клуба сообщает, что результаты команды не оправдали ожиданий руководства. Роман Абрамович отметил, что это было трудное решение. Клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер.
Отметим, что известны претенденты на пост наставника "Челси". В СМИ всплывают имена Макса Аллегри, Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна.
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