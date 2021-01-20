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И это после очередного поражения: Лэмпард намекнул на нерезультативность игроков Челси
Менеджер "синих" раскритиковал свою команду
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче с "Лестером". Поединок 18-го тура прошел в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" и закончился победой хозяев со счетом 2:0.
"Нас обыграла лучшая команда, которая была в отличной форме, а мы - нет. Они были острее нас, бегали больше, чем мы. Было довольно много моментов. В целом "Челси" выглядели медленнее и слабее, нам не хватило уверенности и желания бежать. Когда команда уверенна, они выглядят как "Лестер", к примеру, как мы месяц назад.
Я разочарован обеими голами. Первый был пропущен со стандарта, с которым нам нужно лучше справляться. Второй - слабая оборона на правом фланге защиты. Это были индивидуальные ошибки футболистов, которые привели к пропущенным голам.
Я занял этот пост, зная, что будет тяжело и какая будет реакция.У нас был запрет на трансферы, мы играли молодежью, потом появились новые игроки, сейчас они стараются набрать оптимальную форму и адаптироваться в команде. Нам просто нужно бороться. В середине ноября все было в радужном свете, но сейчас все не так безоблачно.
Мы не единственные, у кого есть проблемы, а я не единственный тренер, оказавшийся под давлением. Мне повезло, то я умею справляться с ним. Мне не нравится, что мы не выигрываем. Хочу, чтобы все говорили о том, как мы движемся к вершине лиги, как это было месяц назад.
Мне лишь остается думать о том, чтобы мы преодолели этот трудный период", – сказал Лэмпард.
Напомним, что Фрэнк Лэмпард в июле 2019 года был назначен главным тренером "синих", подписав трехлетний контракт.
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