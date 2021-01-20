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Сульшер: Надеюсь, я доказал, что способен вести Манчестер Юнайтед вперед

Англия
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Сульшер: Надеюсь, я доказал, что способен вести Манчестер Юнайтед вперед
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистом по поводу управления командой. Цитирует норвежца ESPN. Напомним, он возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018-го.

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"Надеюсь, я доказал, что способен вести клуб вперед. Чувствую поддержку со стороны руководства, "МЮ" проделал огромный путь со взлетами и падениями. Мы занимаем высокие позиции благодаря тяжелой работе".

"Важно оставаться на вершине, это большой вызов и мы обязаны сосредоточиться, чтобы в конце сезона поднять трофей. В "МЮ" мы работаем над менталитетом и культурой, на мой стиль управления повлияли мои тренеры, я люблю находить индивидуальный подход и общаться с футболистами".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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