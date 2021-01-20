Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Надеюсь, я доказал, что способен вести Манчестер Юнайтед вперед
А как вы считаете? Способен?
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистом по поводу управления командой. Цитирует норвежца ESPN. Напомним, он возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018-го.
"Надеюсь, я доказал, что способен вести клуб вперед. Чувствую поддержку со стороны руководства, "МЮ" проделал огромный путь со взлетами и падениями. Мы занимаем высокие позиции благодаря тяжелой работе".
"Важно оставаться на вершине, это большой вызов и мы обязаны сосредоточиться, чтобы в конце сезона поднять трофей. В "МЮ" мы работаем над менталитетом и культурой, на мой стиль управления повлияли мои тренеры, я люблю находить индивидуальный подход и общаться с футболистами".
Популярное сейчас
- Лестер стал лидером, Вест Хэм тянется к зоне Лиги Чемпионов. Таблица АПЛ 2020/21
- Ассист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января
- Известны три спарринг-соперника сборной Украины перед Евро-2020
- Эдегор хочет покинуть Реал, Шальке вернул Хунтелара. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место