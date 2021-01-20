Специально для Кая и Тимо? Челси может заменить Лэмпарда на тренера, который владеет немецким

Вчера, 19 января, лондонский "Челси" потерпел поражение от "Лестера", подопечные Роджерса обыграли "синих" со счетом 2:0. Несмотря на хорошие результаты в рамках прошлого сезона, сейчас Лэмпард вполне может потерять работу. В последних 10 матчах во всех турнирах команда Фрэнка победила всего три раза.

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что руководство "пенсионеров" может пригласить на место англичанина немецкого наставника. Летом команду за солидные деньги пополнили Кай Хавертц и Тимо Вернер, боссы клуба хотят, чтобы тренер без трудностей общался с дорогими новичками, чтобы максимально раскрыть их на футбольном поле.

Среди потенциальных кандидатур: Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль и Томас Тухель.