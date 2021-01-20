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Специально для Кая и Тимо? Челси может заменить Лэмпарда на тренера, который владеет немецким

Англия
(1 голосов)

Не случайно ведь…

Специально для Кая и Тимо? Челси может заменить Лэмпарда на тренера, который владеет немецким
Новина українською

Вчера, 19 января, лондонский "Челси" потерпел поражение от "Лестера", подопечные Роджерса обыграли "синих" со счетом 2:0. Несмотря на хорошие результаты в рамках прошлого сезона, сейчас Лэмпард вполне может потерять работу. В последних 10 матчах во всех турнирах команда Фрэнка победила всего три раза.

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Авторитетное издание The Athletic сообщает, что руководство "пенсионеров" может пригласить на место англичанина немецкого наставника. Летом команду за солидные деньги пополнили Кай Хавертц и Тимо Вернер, боссы клуба хотят, чтобы тренер без трудностей общался с дорогими новичками, чтобы максимально раскрыть их на футбольном поле.

Среди потенциальных кандидатур: Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль и Томас Тухель.

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В статье: Ральф Рангник Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц Ральф Хазенхюттль
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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fabo82
20.01.2021 в 12:18
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