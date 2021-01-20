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Арсенал разорвал контракт с Сократисом
Лондонский клуб отказался от услуг игрока
Пресс-служба Премьер-лиги сообщила, что "Арсенал" разорвал контракт с защитником Сократисом Папастатопулосом.
По данным СМИ, 32-летним греком интересуются "Бетис", "Дженоа" и "Севилья".
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В сезоне-2020/21 Сократис провел 1 матч за "Арсенал" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
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