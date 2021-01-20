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Лэмпард: Мы были в очень хорошей форме в декабре
Но что-то пошло не так
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о спаде формы игроков клуба.
"Мы были в очень хорошей форме в декабре, шли на втором месте и отставали от лидера на два очка. Возможно, сказалась самоудовлетворенность. Единственный способ выбраться из этого положение – усердно трудиться. Конечно, это беспокоит. Мы недовольны этим, другие клубы тоже бывали в таком отрезке. Важно собраться. В этом все и заключается.
Игрокам нужно держать голову высоко, но не закрывать глаза – и пересмотреть матч, чтобы понять, что у нас не было командной энергии. Нельзя быть вялым и медлительным в игре против такого соперника.
Возможно, большой проблемой оказалась попытка отреагировать на ожидания. В прошлом году – вероятно, топ-6 или топ-8. Изменения, которые произошли, возможно, привели к тому, что мы потеряли ход, мы не можем найти скорость прессинга, которая была у нас в прошлом году.
Ожидания должны быть от следующей недели, следующей игры, следующей тренировки", – сказал Лэмпард в эфире BBC.
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