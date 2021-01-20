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Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления Диогу Жоты

Англия
(1 голосов)

Футболист пропустит ещё несколько недель

Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления Диогу Жоты
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты.

"Диогу Жота всё ещё не восстановился после травмы и находится в нескольких неделях от возвращения к тренировкам в общей группе. Я точно не знаю, как скоро это случится, но это точно не произойдёт в ближайшие одну или две недели.

Ему нужно время, травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно я скучаю по игроку, потому что, когда футболист не с нами, мы не можем прибегнуть к его помощи.

Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В „Ливерпуле“ все будут счастливы, когда, надеюсь, в ближайшем будущем он вернётся", — цитирует немца Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жота провёл девять матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. На его счету также четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.

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В статье: Юрген Клопп Диогу Жота
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
20.01.2021 в 17:39
Это просто пипец какой-то..Действительно, на х.. было выставлять его на матч с датчанами..
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