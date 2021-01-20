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Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления Диогу Жоты
Футболист пропустит ещё несколько недель
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты.
"Диогу Жота всё ещё не восстановился после травмы и находится в нескольких неделях от возвращения к тренировкам в общей группе. Я точно не знаю, как скоро это случится, но это точно не произойдёт в ближайшие одну или две недели.
Ему нужно время, травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно я скучаю по игроку, потому что, когда футболист не с нами, мы не можем прибегнуть к его помощи.
Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В „Ливерпуле“ все будут счастливы, когда, надеюсь, в ближайшем будущем он вернётся", — цитирует немца Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жота провёл девять матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. На его счету также четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.
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