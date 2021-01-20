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АПЛ проголосовала за внедрение дополнительных замен при сотрясении мозга

Англия
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Теперь команды АПЛ смогут постоянно заменять игроков, у которых диагностировано или подозревается сотрясение мозга во время матча

АПЛ проголосовала за внедрение дополнительных замен при сотрясении мозга
Новина українською

Английская Премьер-лига проголосовала за введение дополнительных замен.

Как сообщает Sky Sports, теперь команды АПЛ смогут постоянно заменять игроков, у которых диагностировано или подозревается сотрясение мозга во время матча. Обе команды в каждой игре могут провести до двух таких замен. Эти нововведения будут производиться помимо трёх регулярных замен.

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"Акционеры английской Премьер-лиги сегодня официально согласились представить Совету Международной футбольной ассоциации (IFAB) дополнительное испытание постоянных замен при сотрясениях мозга у футболистов. Испытание является результатом консультаций IFAB с заинтересованными сторонами и рекомендаций их экспертной группы, чтобы разрешить дополнительные замены для игроков с фактическим или предполагаемым сотрясением мозга", — гласит официальное заявление руководства АПЛ.

Футбольная ассоциация Англии (FA) уже заявила о желании ввести это правило в действие для матчей 5-го раунда Кубка Англии.

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В статье: АПЛ
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