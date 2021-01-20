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Сульшер не уверен в том, что Хуан Мата останется в МЮ по окончании сезона
Испанец почти перестал играть
Наставник "МЮ" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о будущем Хуана Маты.
"На счет Хуана всегда сложно принимать решение. Он качественный игрок - умеет забивать и приносить результат. Но сейчас у нас есть немало игроков, которые могут играть на его позиции.
Появился молодой Гринвуд, немного сменил роль Поль Погба. Мата все еще может вносить свой вклад на поле и за его пределами, но мы не принимали решение о его будущем. Пока ничего не ясно", - заявил Сульшер.
В текущем сезоне Мата выходил на поле десять раз. Его контракт истекает летом текущего года.
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