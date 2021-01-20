Сульшер не уверен в том, что Хуан Мата останется в МЮ по окончании сезона

Наставник "МЮ" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о будущем Хуана Маты.

"На счет Хуана всегда сложно принимать решение. Он качественный игрок - умеет забивать и приносить результат. Но сейчас у нас есть немало игроков, которые могут играть на его позиции.

Появился молодой Гринвуд, немного сменил роль Поль Погба. Мата все еще может вносить свой вклад на поле и за его пределами, но мы не принимали решение о его будущем. Пока ничего не ясно", - заявил Сульшер.

В текущем сезоне Мата выходил на поле десять раз. Его контракт истекает летом текущего года.