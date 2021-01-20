  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер не уверен в том, что Хуан Мата останется в МЮ по окончании сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер не уверен в том, что Хуан Мата останется в МЮ по окончании сезона

Англия
(1 голосов)

Испанец почти перестал играть

Сульшер не уверен в том, что Хуан Мата останется в МЮ по окончании сезона
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "МЮ" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о будущем Хуана Маты.

"На счет Хуана всегда сложно принимать решение. Он качественный игрок - умеет забивать и приносить результат. Но сейчас у нас есть немало игроков, которые могут играть на его позиции.

Появился молодой Гринвуд, немного сменил роль Поль Погба. Мата все еще может вносить свой вклад на поле и за его пределами, но мы не принимали решение о его будущем. Пока ничего не ясно", - заявил Сульшер.

Читайте такжеСульшер: Поздравлять нас пока не с чем. Не ценим тот факт, что мы первые в январе

В текущем сезоне Мата выходил на поле десять раз. Его контракт истекает летом текущего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хуан Мата Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...