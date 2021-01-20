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Заслуженно взлетая на первую строчку. АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0
"Львы" старались, но в конце сдались
АПЛ, перенесенный 1-й тур.
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0
Голы: Бернарду Силва (79), Гюндоган (90, с пенальти)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Зинченко, 28), Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне (Жезус, 59), Родри, Гюндоган – Стерлинг (Марез, 72), Бернарду Силва, Фоден
"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт (Тейлор, 75) – Луис, Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Баркли (Рэмзи, 68), Грилиш – Уоткинс
Предупреждения: Луис (67), Тейлор (86)
Удаление: тренер "Астон Виллы" Дин Смит
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