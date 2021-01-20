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"Жалкое решение". Наставник Астон Виллы остался недоволен судейством в игре с Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Не смог принять поражение

"Жалкое решение". Наставник Астон Виллы остался недоволен судейством в игре с Ман Сити
UA-Футбол
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Наставник "Астон Виллы" Дин Смит в резкой форме высказался о судействе в игре его команды против "Ман Сити".

"С точки зрения игры моих футболистов - это был героизм. У нас было лишь три дня, чтобы подготовиться к сильному сопернику. Мы неплохо держались, а в конце им подарили два гола.

Оказывается теперь можно оставлять футболистов за линией офсайда? ФАрс. Их игрок был в офсайде, а после вернулся и отобрал мяч. Это жалкое решение.

Что касается пенальти, то наш защитник не мог прыгнуть вверх не подняв руку. Больше всего меня поразило то, что судья не проверил момент. Арбитр сегодня провел плохой матч", - заявил Смит.

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На данный момент "Астон Вилла" идет в АПЛ на 11-м месте.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Дин Смит
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Комментарии (1)
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Smersh (Днепродзержинск)
20.01.2021 в 23:45
тренер Виллы сегодня в неадеквате... а завтра будет плакаться, чтобы надолго не наказали. Сегодня Сити были явно сильнее, но попасть долго в створ ворот не могли. Счет матча заслуженный, а тренеру надо успокоительное принимать, если контролировать себя не может
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