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"Жалкое решение". Наставник Астон Виллы остался недоволен судейством в игре с Ман Сити
Не смог принять поражение
Наставник "Астон Виллы" Дин Смит в резкой форме высказался о судействе в игре его команды против "Ман Сити".
"С точки зрения игры моих футболистов - это был героизм. У нас было лишь три дня, чтобы подготовиться к сильному сопернику. Мы неплохо держались, а в конце им подарили два гола.
Оказывается теперь можно оставлять футболистов за линией офсайда? ФАрс. Их игрок был в офсайде, а после вернулся и отобрал мяч. Это жалкое решение.
Что касается пенальти, то наш защитник не мог прыгнуть вверх не подняв руку. Больше всего меня поразило то, что судья не проверил момент. Арбитр сегодня провел плохой матч", - заявил Смит.
На данный момент "Астон Вилла" идет в АПЛ на 11-м месте.
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