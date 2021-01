Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Подопечные Сульшера волевой победой возвращают лидерство

Английская Премьер Лига, 18-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Рефери: Мартин Аткинсон

Седьмая волевая победа для "маникунианцев" в этом сезоне. Раньше сделать такое удавалось лишь дважды в истории АПЛ: "Ньюкаслу" в 2001-2002 гг. (10) и самим же "красным дьяволам" в 2012-2013 гг. (9). Также с 1992 года "Манчестер Юнайтед" выиграл у 94-х встречах, пропустив первыми - больше всех остальных команды. Характер.

