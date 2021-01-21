Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Подопечные Сульшера волевой победой возвращают лидерство

Английская Премьер Лига, 18-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Рефери: Мартин Аткинсон

Седьмая волевая победа для "маникунианцев" в этом сезоне. Раньше сделать такое удавалось лишь дважды в истории АПЛ: "Ньюкаслу" в 2001-2002 гг. (10) и самим же "красным дьяволам" в 2012-2013 гг. (9). Также с 1992 года "Манчестер Юнайтед" выиграл у 94-х встречах, пропустив первыми - больше всех остальных команды. Характер.

7 - Manchester United have won seven Premier League games having gone behind this season – only Newcastle in 2001-02 (10) and Man Utd themselves in 2012-13 (9) have done so more in a single campaign. Mindset. pic.twitter.com/fMpStIgumf — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2021

Однако вот именно вышеупомянутой черты не хватило на первых минутах игры, которыми завладел именно "Фулхэм". Уже на пятой минуте хозяева открыли счет в матче. Офсайдная ловушка от защитников "МЮ" провалилась и Ангисса Замбо смог вертикальной передачей с центра поля вывести Адемолу Лукмана на свидание с де Хеа. Англичанин удачно реализовал выход один на один, поразив дальний угол ворот испанца.

"Манчестер Юнайтед" заметно нервничал, особенно Погба, который сзади в ноги постелился в подкате. Моментом перед тем был фол в штрафной на Фреде, однако арбитр отклонил все апелляции, что и стало причиной психов от француза. К середине тайма гости успокоились, а с умиротворением и пришли голевые моменты. Сначала Бруно Фернандеш попал в штангу из-за пределов штрафной, а минутой позже португалец прострелил с левого фланга во вратарскую зону "Фулхэма", где неудачно сыграл Ареоля, сбросив мяч прямо на ногу Кавани. Уругвайцу ничего не осталось, как отправить круглого в сетку ворот своего бывшего партнера по "ПСЖ".

Через минуту Фернандеш вновь пытался занести в свою копилку хоть одно результативное действие за последние четыре матча, однако его удар с 20-ти метров вытащил из угла голкипер соперников. Больше опасности до перерыва не было.

Через 10 минут после начала второго тайма португальский плеймейкер не использовал шанс отличиться с убийственной позиции: Погба прострелил в штрафную, а Фернандеш с шести метров головой попал в ногу Ареоля. По традиции первой половины встречи, "Манчестер Юнайтед" выдал ударный отрезок в середине тайма. Сначала одинокий Марсьяль пробивал с точки пенальти головой, но вратарь "Фулхэма" намертво поймал мяч, а затем Погба от отсутствия продолжения атаки решил с 22-х метров выстрелить нерабочей левой по воротам. Точно: обводной удар заставил затрепетать дальний угол сетки ворот его партнера и по молодежной, и по Национальной сборной Франции. Шансов у Ареоля не было, однако через две минуты он вновь в блестящем прыжке спас "дачников" после расстрела головой от Кавани, который должен был реализовать подачу от Фернандеша. Заметим, что Фред в этом матче отбирал все, что мог и боролся до конца, буквально вгрызавшись в ноги футболистов соперника.

Через несколько минут Лофтус-Чик вышел на ударную позицию, но пробил в руки де Хеа. Все могло изменить в матче появление Александра Митровича со скамейки запасных в конце матча. Сначала он помог создать очередной нереализованный момент для Лофтус-Чика, а в компенсированное время мог вообще вырвать ничью. После удара серба головой мяч попал в бедро Эрика Байи и направился в пустые ворота, но немного разминулся со штангой. Де Хеа был уже бессилен.

Для "МЮ" этот матч стал 17-м на выезде без проигрышей в АПЛ (13 побед). Таким образом, он повторил свою рекордную серию более чем 20-летней давности, сезона 1998-1999 гг. Благодаря этой волевой победе подопечные Сульшера возвращают себе первую строчку АПЛ и пробудут там как минимум до 26-го января - тогда сыграет "Манчестер Сити". Разрыв между коллективами всего два очка. "Фулхэм" же продолжает барахтаться в зоне вылета, хотя команда довольно неплохо выглядела как и в этом матче, так и во встречах против "Тоттенхэма" и "Челси".

"Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Адемолу Лукман 5 - Эдинсон Кавани 21, Поль Погба 65

"Фулхэм": Ареоля - Айна (Митрович 83), Андерсен, Адарабиойо - Тете, Рид, Замбо (Лемина 79), Брайан - Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру (Камара 71).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - Погба, Фред - Гринвуд (Рашфорд 85), Фернандеш (Матич 90+5), Марсьяль (Мактоминей 85) - Кавани.

Предупреждения: Замбо 12, Брайан 62, Айна 69 - Погба 10.