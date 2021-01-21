С нотками скандала. Манчестер Сити - Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча первого тура АПЛ Манчестер Сити - Астон Вилла. Счет 0:0 держался до 79-й минуты, хотя команды создавали достаточно опасных моментов. А потом горожане забили - классный удар удался Бернарду Силве. Правда, перед тем, как португалец подхватил мяч, Родри его отобрал, выходя из офсайда. По мнению гостей, в том эпизоде ​​арбитр должен был останавливать игру. Тренер Астон Виллы даже заработал красную карточку. В конце концов, Сити закрепил преимущество голом с пенальти и догнал Лестер - у обоих по 38 очков. Зинченко вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Уокера.

Английская Премьер-лига. первый тур

Манчестер Сити - Астон Вилла 2:0

Голы: Силва 79, Гюндоган 90 пен.