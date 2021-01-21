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Сульшер - о победе над Фулхэмом: После пропущенного гола мы стали играть лучше

Англия
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Также он отметил игру Погба

Сульшер - о победе над Фулхэмом: После пропущенного гола мы стали играть лучше
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В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды.

"Мы начали медленно, но после пропущенного гола стали играть лучше. Мы не проснулись в начале, но затем показали хорошую реакцию и заслужили забить несколько мячей.

Поль Погба забил фантастический гол, были у нас и другие другие моменты для того, чтобы решить исход матча пораньше. Погба действительно проявил себя. Он здоров, может играть в полузащите и на фланге, а это очень важно в его случае. Он был действительно хорош.

Когда вы выигрываете трудные матчи, эти два дополнительных очка крайне важны и необходимы для команды. Давайте посмотрим, где мы будем находиться по итогам сезона. Это очень непредсказуемый сезон", - сказал Сульшер.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" снова вышел на первое место в таблице АПЛ, набрав 40 очков, и теперь опережает на два очка "Манчестер Сити" и "Лестер".

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В статье: Фулхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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