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Руководство Челси даст Лэмпарду время на исправление ситуации?
Остаться, нельзя уйти
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может быть уволен из-за плохих результатов команды.
Как сообщает Sky Sports, если в ближайшее время "синие" не улучшат свои результаты, руководство клуба отправит специалиста в отставку. Отметим, что в работе в лондонском клубе заинтересованы экс-тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и Томас Тухель, который недавно был уволен с поста тренера "ПСЖ".
Также источник отмечает, что решающими матчами для Лэмпарда будут январские поединки против "Лутона" в Кубке Англии, против "Вулверхэмптона" в Премьер-лиги и "Бернли" в чемпионате страны.
Напомним, что "Челси" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе клуба 29 очков.
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