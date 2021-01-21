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Руководство Челси даст Лэмпарду время на исправление ситуации?

Англия
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Остаться, нельзя уйти

Руководство Челси даст Лэмпарду время на исправление ситуации?
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может быть уволен из-за плохих результатов команды.

Как сообщает Sky Sports, если в ближайшее время "синие" не улучшат свои результаты, руководство клуба отправит специалиста в отставку. Отметим, что в работе в лондонском клубе заинтересованы экс-тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и Томас Тухель, который недавно был уволен с поста тренера "ПСЖ".

Также источник отмечает, что решающими матчами для Лэмпарда будут январские поединки против "Лутона" в Кубке Англии, против "Вулверхэмптона" в Премьер-лиги и "Бернли" в чемпионате страны.

Напомним, что "Челси" занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе клуба 29 очков.

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В статье: Массимилиано Аллегри Томас Тухель Челси (Лондон) Фрэнк Лампард
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Источник:
Sky Sports

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