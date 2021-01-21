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Клопп: Мы ищем выход, как вернуться к прежним результатам
Немецкий специалист рассказал, что клуб сейчас переживает не лучшие времена
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с "Бернли" рассказал о форме команды.
"Подходим к матчу, сосредоточившись на форме в последних матчах, меня это устраивает. Нормально, что задают такие вопросы. Когда работаешь в таком клубе, понимаешь, что каждая игра под прицелом. Такой уровень интереса к нам — привилегия, мы должны принять это давление.
Команда ищет выход, как вернуться к прежним результатам. В последних сезонах у нас была стабильность, так и будет снова. Сейчас для нас трудное время", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
Матч "Ливерпуль" — "Бернли" состоится сегодня, 21 января.
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