Клопп: Мы ищем выход, как вернуться к прежним результатам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с "Бернли" рассказал о форме команды.

"Подходим к матчу, сосредоточившись на форме в последних матчах, меня это устраивает. Нормально, что задают такие вопросы. Когда работаешь в таком клубе, понимаешь, что каждая игра под прицелом. Такой уровень интереса к нам — привилегия, мы должны принять это давление.

Команда ищет выход, как вернуться к прежним результатам. В последних сезонах у нас была стабильность, так и будет снова. Сейчас для нас трудное время", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Матч "Ливерпуль" — "Бернли" состоится сегодня, 21 января.