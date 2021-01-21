Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о переговорах с форвардом Реал Сосьедада

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию об интересе "волков" к нападающему "Реала Сосьедад" Виллиану Жозе.

"Всё действительно так, как пишут в прессе. Но ещё ничего не подписано, и Виллиан Жозе на данный момент не является нашим игроком, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не станет нашим футболистом", — цитирует португальского специалиста Sky Sports.

По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.