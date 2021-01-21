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Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о переговорах с форвардом Реал Сосьедада
Игрок близок к переезду в АПЛ
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию об интересе "волков" к нападающему "Реала Сосьедад" Виллиану Жозе.
"Всё действительно так, как пишут в прессе. Но ещё ничего не подписано, и Виллиан Жозе на данный момент не является нашим игроком, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не станет нашим футболистом", — цитирует португальского специалиста Sky Sports.
По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.
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