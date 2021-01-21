  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о переговорах с форвардом Реал Сосьедада
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о переговорах с форвардом Реал Сосьедада

Англия
(1 голосов)

Игрок близок к переезду в АПЛ

Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о переговорах с форвардом Реал Сосьедада
Новина українською

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию об интересе "волков" к нападающему "Реала Сосьедад" Виллиану Жозе.

"Всё действительно так, как пишут в прессе. Но ещё ничего не подписано, и Виллиан Жозе на данный момент не является нашим игроком, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не станет нашим футболистом", — цитирует португальского специалиста Sky Sports.

По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту Виллиан Жозе Реал Сосьедад
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...