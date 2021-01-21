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Агуэро заразился коронавирусом
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Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в своем Twitter написал, что заразился коронавирусом.
"После тесного контакта с больным коронавирусом я ушел на самоизоляцию. Последний тест, который я сдал, оказался положительным.
У меня были симптомы, я выполняю предписания врача, чтобы выздороветь. Берегите себя", — написал футболист.
After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021
Напомним, 12 января клуб сообщил, что Агуэро проведет некоторое время на самоизоляции. В сезоне-2020/21 футболист провел 9 матчей за "Манчестер Сити", на его счету 2 гола. Аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы. Его контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.
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