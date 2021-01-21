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Агуэро заразился коронавирусом

Англия
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Агуэро заразился коронавирусом
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в своем Twitter написал, что заразился коронавирусом.

"После тесного контакта с больным коронавирусом я ушел на самоизоляцию. Последний тест, который я сдал, оказался положительным.

У меня были симптомы, я выполняю предписания врача, чтобы выздороветь. Берегите себя", — написал футболист.

Напомним, 12 января клуб сообщил, что Агуэро проведет некоторое время на самоизоляции. В сезоне-2020/21 футболист провел 9 матчей за "Манчестер Сити", на его счету 2 гола. Аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы. Его контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити
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