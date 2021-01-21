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Лидерство под угрозой. Ман Сити теряет де Брюйне на две-три недели

Англия
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Гвардиола в ярости

Лидерство под угрозой. Ман Сити теряет де Брюйне на две-три недели
UA-Футбол
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Вчера "Ман Сити" добыл непростую победу над "Астон Виллой" со счетом 2:0. Однако не обошлось без привычных для этого сезона травм.

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По данным английских СМИ, травму получил Кевин де Брюйне. Из-за повреждения задней поверхности бедра бельгиец пропустит от двух до трех недель.

Это не лучшие для "горожан", ведь уже седьмого февраля их ждет игра против "Ливерпуля". Напомним, что сейчас команда Гвардиолы - лидер АПЛ по потерянным очкам.

В текущем сезоне де Брюйне совершил 18 результативных действий (3+15) в текущем сезоне.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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