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Лидерство под угрозой. Ман Сити теряет де Брюйне на две-три недели
Гвардиола в ярости
Вчера "Ман Сити" добыл непростую победу над "Астон Виллой" со счетом 2:0. Однако не обошлось без привычных для этого сезона травм.
По данным английских СМИ, травму получил Кевин де Брюйне. Из-за повреждения задней поверхности бедра бельгиец пропустит от двух до трех недель.
Это не лучшие для "горожан", ведь уже седьмого февраля их ждет игра против "Ливерпуля". Напомним, что сейчас команда Гвардиолы - лидер АПЛ по потерянным очкам.
В текущем сезоне де Брюйне совершил 18 результативных действий (3+15) в текущем сезоне.
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