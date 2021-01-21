Английская Премьер-лига, 19-й тур

Ливерпуль – Бернли 0:1

Гол: Барнс (83, пен)

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Матип, Фабиньо, Александер-Арнольд – Тиаго, Вейналдум, Шакири (Минамино, 84) – Мане, Ориги (Фирмино, 57), Окслейд-Чемберлен (Салах, 57)

"Бернли": Поуп – Тейлор (Питерс, 49), Ми, Тарковски, Лоутон – МакНил, Браунхилл, Уэствуд, Брейди (Гудмундссон, 65) – Барнс, Вуд

Предупреждения: Фабиньо (45+2), Матип (87) – Барнс (38)

"Бернли" нанёс шокирующе поражение "Ливерпулю", став первой командой за последние 3 года, обыгравшей "мерсисайдцев" на их поле в чемпионате . Успех "бордовым" обеспечил единственный гол Эшли Барнса с пенальти под занавес поединка. Таким образом "Ливерпуль" идёт в АПЛ без побед уже 5 туров, не забивая при этом уже четвертую игру кряду.

С первых минут Юрген Клопп выпустил Жоэла Матипа. Возвращение камерунца оказалось очень кстати, учитывая габариты пары форвардов "бордовых" Барнса и Вуда. Также свои шансы получили Шакири и Окслейд-Чемберлен. Примечательно, что первый при этом расположился в центре поля, а АОЧ давал ширину в атаке. На острие появился Дивок Ориги, в то время как Салах и Фирмино остались в запасе с оглядкой на воскресную игру с МЮ. У "Бернли" же вышел абсолютно оптимальный состав, вплоть до успевшего восстановиться к игре левого бека Чарли Тейлора.

Первый тайм получился откровенно скупым на моменты. "Ливерпуль" делал ставку на длинные забросы и навесы с флангов, что не стало неожиданностью для опытной пары центрбеков Тарковски-Ми, которые раз за разом выносили мяч из своей штрафной. "Мерсисайдцы" часто действовали на автомате, совсем забывая о созидательных талантах Тиаго. Как только партнёры вспоминали об Алькантаре, то атаки мгновенно приобретали хоть какую-то осмысленность и появлялись варианты с продвижением через центр. Единственный реальный шанс до перерыва имел Ориги после нелепейшей обрезки капитана "бордовых" Бена Мина, которая вывела Дивока фактически на буллит с Поупом. Бельгиец угодил в перекладину.

Клопп устал смотреть на инертную игру своей команды и по истечению часа игрового времени бросил в бой Салаха и Фирмино. Замены прибавили импульса атакам "красных": полумоменты имели и Мо и Бобби, но Ник Поуп блестяще справлялся с ударами по своим воротам. Тем временем оживился и "Бернли". Макнил здорово терзал Трента на левом фланге, а по другой бровке здорово активничал свежий Гудмундссон, снабжая Барнса и Вуда навесами.

Игра шла к закономерным нулям, но Эшли Барнс не был с этим согласен. Фабиньо потерял Барнса после подбора со стандарта, тот ворвался в штрафную, но был сбит Алиссоном. Сам же пострадавший Барнс 11-метровый и реализовал. Финальный штурм хозяев ничего не дал и команда Шона Дайча увезла победу с "Энфилда".

Удивительно, но "Бернли" уже пятый матч кряду заканчивает со счётом 1:0, чередуя поражения с победами. На этот раз удалось набрать 3 очка, да ещё и в игре с действующим чемпионом. Кажется, "бордовые" снова обрели себя после восстановления лидеров команды, а вот коллектив Клоппа погрузился в пучину проблем и попал в сложнейшую ситуацию за всё время пребывания немца у руля "мерсисайдцев".